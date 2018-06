Hamburg (dpa/lno) - Ein E-Learning-Zentrum im ostafrikanischen Dschibuti soll nach Vorstellung des Verbands Deutscher Reeder (VDR) helfen, die Piraterie am Horn von Afrika einzudämmen. "Auf See bekämpfen wir nur die Symptome, die Ursachen liegen an Land", sagte VDR-Präsident Michael Behrendt am Donnerstag in Hamburg. "Der Schlüssel dafür ist die Bildung." Das Zentrum, das die Reeder gemeinsam mit der Organisation SOS-Kinderdörfer gebaut haben, bietet 200 Jugendlichen die Möglichkeit, Sprach- und Softwarekurse zu belegen. Weitere Einrichtungen etwa in Somalia sollen folgen. Die Reeder arbeiten bereits seit 2011 mit den SOS-Kinderdörfern zusammen.

