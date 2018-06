Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben am Freitagabend den sechsten Sieg in Serie eingefahren. Der Tabellendritte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bezwang die Augsburger Panther vor 7713 Zuschauer souverän mit 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Die Tore der Norddeutschen erzielten Mathieu Roy (25. Minute) und Thomas Oppenheimer (34./48./59.). Torwart Sebastien Caron gelang zudem sein zweites Spiel der Saison ohne Gegentreffer.

Bereits im ersten Drittel hatten die Gastgeber die besseren Möglichkeiten. Top-Scorer Kevin Clark und Jerome Flaake ließen ihre Großchancen jedoch ungenutzt. Die Augsburger produzierten viele Strafzeiten, wodurch das effektive Überzahlspiel der Hamburger zum Tragen kam. Erst traf Roy im Powerplay mit einem Distanzschuss, später gelangen dem stark spielenden Oppenheimer zwei weitere Treffer in Überzahl. In der vorletzten Spielminute machte der 25-Jährige schließlich seinen Dreierpack perfekt.

Auch das Unterzahlspiel der Freezers funktionierte gut. So vermieden die Norddeutschen im zweiten Spielabschnitt sogar in doppelter Unterzahl den Gegentreffer. Zudem lieferte Torwart Caron eine gewohnt starke Partie ab. Bereits am Sonntag findet das nächste Heimspiel der Hanseaten gegen die Düsseldorfer EG statt.