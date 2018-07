Hamburg (dpa/lno) - Ein bundesweit wegen Totschlags gesuchter flüchtiger Mann ist am Donnerstag in Hamburg gefasst worden. Der 22-Jährige, dem ein Verbrechen im Raum München vorgeworfen wird, wurde im Stadtteil Altona vom Landeskriminalamt festgenommen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Mitte Oktober war der Mann der Polizei schon einmal ins Netz gegangen, als er ohne Ticket im ICE Hamburg-Kopenhagen fuhr und keine Ausweispapiere vorzeigen konnte. Bei der folgenden Kontrolle des Fingerabdrucks sprang der Mann, der nach Polizeiangaben aus dem Senegal stammt und in Deutschland Asyl suchen wollte, aus dem Fenster des Reviers und entkam. Er sitzt bis auf Weiteres in Hamburg im Gefängnis.

Pressemitteilung