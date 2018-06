Plauen/Hamburg (dpa) - Die im Vogtlandtheater Plauen und in Zwickau (Sachsen) erfolgreiche Verwechslungskomödie "Comeback! Das Karl-Marx-Musical" kommt bald in Hamburg auf die Bühne. Premiere im Altonaer Monsun Theater sei am 5. Februar 2015, teilte Eventmanager und Produzent Julian Maria Sieben auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Regie soll Lea Fischer führen. Das Musical aus der Feder von Prinzen-Sänger Tobias Künzel, Autor Maximilian Reeg und Moderator Steffen Lukas wird seit November 2013 in Plauen und seit April 2014 in Zwickau aufgeführt. Zu 19 Vorstellungen seien bislang etwa 6800 Besucher gekommen, hieß es. Das entspreche einer Auslastung von etwa 90 Prozent.

