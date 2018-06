Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat seinen Heimfluch in der Fußball-Bundesliga nach 211 Tagen beendet. Die Norddeutschen gewannen am Samstag beim 1:0 (1:0) gegen Bayer Leverkusen erstmals seit dem 4. April vor heimischem Publikum und setzten sich dank des Befreiungsschlages ein wenig vom Tabellenende ab. Vor 52.990 Zuschauern in der Hamburger Imtech Arena erzielte Rafael van der Vaart (26.) in einem von beiden Seiten aggressiv geführten Spiel per Foulelfmeter den Siegtreffer.