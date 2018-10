Hamburg (dpa/lno) - Ein 48-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag in Hamburg-Harburg von der Lok eines Güterzugs überrollt worden und dabei tödlich verletzt worden. Er war über die Gleise gelaufen - vermutlich um den Weg zu seiner Wohnung abzukürzen, sagte Rüdiger Carstens, Sprecher der Hamburger Bundespolizei am Morgen. Noch an der Unfallstelle starb der Mann an seinen Verletzungen. Der Fahrer der Lok erlitt einen Schock. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauerten an.