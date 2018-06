Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben nach sechs Siegen in Serie eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin unterlag am Sonntag in der heimischen Arena der Düsseldorfer EG in einem umkämpften Spiel mit 2:4 (0:0, 1:0, 1:4). 7011 Zuschauer erlebten, wie Matt Pettinger (21.) und Thomas Oppenheimer (50.) für Hamburg trafen. Für Düsseldorf waren Timothy Conboy (46.), Ken Andre Olimb (48.) und zweimal Travis Turnbull (59., 60.) erfolgreich.

Das Spiel war von Beginn an ausgeglichen. Im ersten Drittel hatte der Hamburger Kevin Schmidt mit einem Pfostenschuss die größte Gelegenheit. 15 Sekunden nach Beginn des zweiten Spielabschnitts sorgte Pettinger für die Führung.

Auch die Düsseldorfer setzten Freezers-Goalie Dimitrij Kotschnew, der für Sebastien Caron ins Tor kam, permanent unter Druck. Die ersten beiden Treffer der Gäste wurden wegen Torraum-Abseits nicht anerkannt. Im letzten Spielabschnitt ging die DEG per Doppelschlag innerhalb von gut zwei Minuten in Führung. Oppenheimer sorgte zwar für den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Turnbull traf innerhalb der letzten beiden Spielminuten doppelt. Zwei Tage zuvor hatten die Hamburg Freezers die Augsburger Panther mit 4:0 bezwungen.