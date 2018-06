Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat am Wochenende insgesamt vier mutmaßliche Einbrecher im Stadtgebiet dingfest gemacht. Alle wurden nach Angaben der Polizei vom Sonntag von den alarmierten Beamten auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Zwei von ihnen versuchten sich demnach in einem Bistro vor den eingetroffen Polizisten zu verstecken - in einer Damentoilette.

