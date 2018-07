Hamburg (dpa/lno) - Rund 76 000 Besucher haben in diesem Jahr die Bootsmesse Hanseboot in Hamburg besucht, teilte die Messegesellschaft am Sonntag in der Hansestadt mit. Damit blieb die Besucherzahl unter den Erwartungen von 80 000 Teilnehmern. Die Branche leidet unter zunehmender Überalterung der Bootseigentümer und Hobbysegler. Dennoch zeigte sich Messechef Bernd Aufderheide zufrieden mit dem Verlauf der Messe. "Mehr Boote und viele neue Möglichkeiten, den Bootssport auszuprobieren, haben unsere Besucher überzeugt", sagte er. "Das bestätigen uns auch die positiven Rückmeldungen der Aussteller, die sich über gute Geschäfte freuen." 557 Aussteller aus 18 Nationen zeigten acht Tage lang ihre Produkte und Innovationen.