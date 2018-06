Schwerin (dpa) - Mit Gottesdiensten, Andachten und Diskussionen erinnert die Nordkirche an diesem Sonntag an den Fall der Mauer vor 25 Jahren. Sechs zentrale Veranstaltungen sind in Schwerin, Bad Doberan, Greifswald, Lübeck, Schleswig und Hamburg geplant, wie die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland am Montag in Schwerin mitteilte. Die Kirche sei für viele Menschen in der DDR der einzige Raum gewesen, um Freiheit zu üben, erklärte Landesbischof Gerhard Ulrich.