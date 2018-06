Hamburg (dpa/lno) - Im Kampf gegen die Wohnungsnot muss der Hamburger Senat nach Ansicht der Wohlfahrtsverbände deutlich mehr tun. Das Vorhaben, jedes Jahr 2000 neue Sozialwohnungen zu bauen, reiche bei weitem nicht aus, sagte am Montag der Fachbereichsleiter für Migration und Existenzsicherung beim Diakonischen Werk, Dirk Hauer. "Der Markt allein beseitigt die Wohnungsnot nicht", betonte er. Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege fordere darum in einem Eckpunktepapier zur Bürgerschaftswahl 2015, dass die städtische Wohnungsgesellschaft Saga/GWG jährlich 2000 ihrer Wohnungen an Wohnungslose vergeben soll. Ferner müssten die Sozialberatungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege ausreichend finanziert werden.