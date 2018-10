Frankfurt/Main (dpa/lno) - Der rheinland-pfälzische Verbandspräsident Ulrich Klaus hält nach wie vor an seiner Kandidatur für das Amt des Präsidenten des Deutschen Tennis Bundes fest. "Das nenne ich nach wie vor als mein Ziel", sagte Klaus am Montag der Nachrichtenagentur dpa. Am Sonntag hatte der Bundesausschuss des DTB das Rennen um die Nachfolge von Karl-Georg Altenburg überraschend wieder für offen erklärt, obwohl sich das Gremium eigentlich bereits zweimal auf Klaus als Kandidaten festgelegt hatte. Der frühere Wimbledonsieger Michael Stich erzeugte bei den Präsidenten der Landesverbände mit seinem Konzept aber ein Umdenken. Auch Stich gilt nun wieder als Kandidat.

"Es ist noch nichts gelaufen", sagte Klaus. Der 64-Jährige ist nach wie vor zuversichtlich, am 16. November in Berlin zum neuen Chef des größten Tennis-Verbandes der Welt gewählt zu werden. Zusammen mit Stich und dem bayerischen Landespräsidenten Helmut Schmidbauer muss Klaus nun ausloten, wer sich mit wem eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Allerdings machte Klaus schon einmal klar, dass er nicht als Vize-Präsident zur Verfügung steht. "Dann bleibe ich als Präsident beim rheinland-pfälzischen Verband", sagte der pensionierte ehemalige stellvertretende Schulleiter eines Gymnasiums. "Das habe ich meinen Kollegen am Sonntag auch ganz klar gesagt."

