Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Großbrand eines Mehrfamilienhauses am Dienstag in Hamburg-Eimsbüttel hat die Feuerwehr drei Gebäude für unbewohnbar erklärt. Das Feuer war auf das Nachbarhaus übergesprungen, ein drittes Gebäude sei durch Löschwasser beschädigt worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch mitteilte.

Das Dach des Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße hatte am Dienstag auf rund 500 Quadratmetern Feuer gefangen. 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten es nach Stunden erst am Abend gelöscht. Insgesamt mussten über 80 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Sie seien auf unbestimmte Zeit auf Kosten des Eigentümers in Hotels untergebracht, sagte ein Polizeisprecher.

Zur Brandursache und der Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Aussage machen. Auf dem Gebäude waren vor dem Brand Dacharbeiten im Gange gewesen. Wann die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können, sei unklar. Am Mittwochmorgen sollte ein Statiker erneut prüfen, wie lange die drei Gebäude voraussichtlich nicht bewohnbar sind.