Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat ein Testspiel gegen den niedersächsischen Oberligisten 1. FC Germania Egesdorf/Langreder mit 8:2 (3:2) gewonnen. In die Torschützenliste trugen sich zweimal Pierre-Michel Lasogga, je einmal Lewis Holtby, Artjoms Rudnevs, Tolgay Arslan, Julian Green, Rafael van der Vaart und Ivo Ilicevic ein. Der Kroate feierte nach Muskelproblemen sein Comeback. Ob er am Sonntag in der Partie beim VfL Wolfsburg eine Alternative ist, werden die nächsten Tage zeigen. Eng werden dürfte es für Petr Jiracek nach einer Fußprellung.

Unter anhaltenden Kniebeschwerden leidet Mittelfeldorganisator Valon Behrami, der die freien Trainingstage zu einem Abstecher in die Schweiz für eine Untersuchung nutzte. Vor dem Test überreichten die Kollegen Geburtstagskind Marcell Jansen einen Toaster mit HSV-Emblem, den er sich gewünscht hatte.