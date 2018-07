Hamburg (dpa/lno) - Bei der 5. "China Time" dreht sich in Hamburg vom 4. bis zum 23. November wieder alles um das "Reich der Mitte". "Die diesjährige "China Time" gibt uns einen vertieften Einblick in den Zustand der chinesischen Gesellschaft", sagte Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos) am Dienstag in Hamburg. Mehr als 200 Veranstaltungen sollen die Vielfalt des Austauschs zwischen der Metropolregion und China zeigen. Kultureller Höhepunkt ist die Ausstellung "Secret Signs" in der Sammlung Falckenberg in Hamburg-Harburg. Dort wird in Kooperation mit der Sammlung Sigg eine der größten Schauen zeitgenössischer, chinesischer Kunst in Europa zu sehen sein.

