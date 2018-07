Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft hat ihre Sitzung am Mittwoch mit einer Aktuellen Stunde zur Umweltpolitik des SPD-Senats begonnen. Die Grünen-Fraktion attestiert der alleinregierenden SPD angesichts giftiger Abgase in Hamburg und mit Blick auf den jüngsten Weltklimabericht Untätigkeit und Fahrlässigkeit. Hintergrund der Aktuellen Stunde ist auch eine Klage der Umweltorganisation BUND und eines Hamburger Bürgers über schärfere Maßnahmen zur Luftreinhaltung, die ebenfalls am Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht verhandelt wird. Im Anschluss wollten die Abgeordneten auf Antrag von FDP und Linken in einer Aktuellen Stunde über die frühkindliche Bildung diskutieren, welche die SPD nicht vernachlässigen dürfe.

