Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat angesichts des viertägigen Bahn-Streiks einen Notfallplan aufgestellt. Sollte die für insgesamt 54 Personen gebuchte Gruppenfahrt zum Punktspiel am Sonntag beim VfL Wolfsburg dem Streik zum Opfer fallen, wird der hanseatische Club einen Bus chartern und die Gruppe über die Autobahn in die VW-Stadt und später wieder zurück nach Hamburg bringen, sagte ein HSV-Sprecher am Mittwoch. Über den angekündigten Notfahrplan, mit dem die Bahn einen Teil ihrer Verbindungen aufrechterhalten will, lagen dem Verein bis Mittwochmittag noch keine Informationen vor.