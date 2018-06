Itzehoe/Hamburg (dpa) - Das insolvente Energieunternehmen Prokon ist auf dem Weg der Genesung. Für die rund 75 000 Anleger würden zwei alternative Lösungen im Rahmen des Insolvenzplans vorbereitet, teilte Insolvenzverwalter Dietmar Penzlin am Donnerstag in Hamburg mit. Der bisherige Verlauf des Sanierungsprozesses sei sehr positiv zu bewerten und liege über Plan. Das sei vor allem der engagierten Arbeit der Prokon-Belegschaft zu verdanken. Der Hersteller von Windenergieanlagen war Anfang des Jahres in Probleme geraten und im Mai in das Insolvenzverfahren gegangen. Rund 75 000 Anleger haben 1,4 Milliarden Euro in Genussrechte des Unternehmens investiert.

Mitteilung des Insolvenzverwalters