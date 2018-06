Hamburg (dpa/lno) - Der Co-Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Anshu Jain, rechnet mit einer andauernden Niedrigzinsphase in Europa. "Das ändert sich erst, wenn das Wachstum in Europa wieder ein nachhaltiges Level erreicht", sagte Jain beim "Zeit"-Wirtschaftsforum heute in Hamburg. "Das wird sicher nicht in den nächsten zwei Jahren passieren." Im Vergleich zu wachsenden Märkten in Asien und den USA warnte der 51 Jahre alte Manager: "Europa verliert seine Wettbewerbsfähigkeit." Den Bankenstresstest lobte Jain. "Europäische Banken können jetzt verglichen werden, das bringt Vertrauen zurück."