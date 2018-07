Hamburg (dpa/lno) - Der Lokführerstreik hat viele Pendler rund um Hamburg zum Umsteigen auf das Auto bewegt. "Wir haben erheblich mehr Verkehr in der gesamten Stadt, vor allem der Druck auf die Einfallstraßen ist groß", sagte ein Sprecher der Hamburger Verkehrsleitstelle. Auch auf den Autobahnen rund um Hamburg stockte der Verkehr zum Teil auf mehreren Kilometern, so zum Beispiel auf der A7 in Richtung Hamburg zwischen Quickborn und Stellingen auf neun Kilometern und auf der A23 in Richtung der Hansestadt auf zehn Kilometern.