Hamburg (dpa/lno) - Nach Berichten über eine verdeckte Ermittlerin bei einem linksgerichteten Radiosender in Hamburg hat die Deutsche Journalistenunion Aufklärung von Innenbehörde und Senat gefordert. Die angeblichen Ermittlungen des Landeskriminalamts in der Redaktion des Freien Sender-Kombinats stellten einen "schweren Eingriff in die Rundfunkfreiheit" dar, kritisierte am Freitag der bei der Gewerkschaft Verdi in Hamburg für die Journalistenunion zuständige Fachbereichsleiter Martin Dieckmann. "Jeder polizeiliche Eingriff in die verfassungsrechtlich zu schützende Medienfreiheit ist ein Skandal." Auch die Landespressekonferenz Hamburg erklärte, sie sehe "erheblichen Aufklärungsbedarf".

Nach Darstellung des Senders soll eine bereits im Umfeld des linksautonomen Kulturzentrums Rote Flora eingesetzte verdeckte Ermittlerin zwischen 2003 und 2006 auch auf seine Redaktion angesetzt worden sein. Die Innenbehörde wollte die Berichte und die Forderung von Verdi nicht kommentieren. Sprecher Frank Reschreiter sagte lediglich: "Zu verdeckten Maßnahmen von Polizei und Verfassungsschutz äußert sich die Innenbehörde grundsätzlich nicht."

