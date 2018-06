Hamburg (dpa/lno) - Für den FC St. Pauli wird die Lage im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga immer prekärer. Gegen den auswärts zuvor sieglosen Aufsteiger 1. FC Heidenheim leisteten sich die Hanseaten am Samstag eine bittere 0:3 (0:2)-Heimpleite und stehen dadurch weiter auf einem Abstiegsplatz.

Vor 22 884 Besuchern im ausverkauften Millerntor-Stadion trafen Florian Niederlechner (26./31. Minute) und Robert Leipertz (52.) für den clever agierenden FCH, der Anschluss an die Spitzengruppe fand. Dem zum vierten Mal nacheinander sieglosen FC St. Pauli hingegen droht auch angesichts des nun folgenden Programms mit auf dem Papier stärkeren Gegnern ein langer sportlicher Überlebenskampf.

"Das war ein Riesenschlag ins Gesicht", sagte St. Paulis Torhüter Philipp Tschauner, dessen Team nach dem 0:4 gegen den Karlsruher SC und der neuerlichen Pleite "wohl am Tiefpunkt" angekommen sei. "Sieben Gegentore in zwei Heimspielen - das darf absolut nicht sein", fügte Tschauner frustriert hinzu.

Die kompakt stehenden Gäste störten die Kiez-Kicker von Beginn an früh, was diesen überhaupt nicht behagte. Zudem setzte der FCH auf gefährliche Konter, von denen zwei durch den starken Niederlechner schon vor der Pause zur Vorentscheidung führten. Leipertz setzte dann nach dem Wechsel gegen enttäuschende Hausherren noch einen drauf.

St. Paulis Trainer Thomas Meggle brachte im Verlauf der zweiten 45 Minuten drei frische Akteure aufs Feld, doch es änderte nichts am schwachen Auftritt der Norddeutschen. Zwar stand am Ende ein 17:15-Plus an Torchancen für den FC St. Pauli zu Buche, doch die drei Punkte nahmen verdientermaßen die Gäste mit nach Hause.