Hamburg/Bremen (dpa) - Wegen der Ebola-Seuche in Westafrika gilt auf den Schiffen deutscher Reedereien und in den Häfen besondere Aufmerksamkeit. Spürbar sei eine Verlagerung von Schiffen in andere Fahrtgebiete, hieß es bei den Reedereien. Schiffsbesatzungen müssten sich streng an die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO halten. Bei den hafenärztlichen Diensten in Hamburg und Bremen gilt verstärkte Aufmerksamkeit. Kapitäne, die einen deutschen Hafen ansteuern, müssen eine Seegesundheitserklärung für ihre Besatzung abgeben.

Informationen für Seeleute und Reeder zu Ebola

Hafenärztlicher Dienst Bremen