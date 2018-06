Hamburg (dpa/lno) - Der Ausstand der Lokführergewerkschaft GDL wird auch am Samstag den Bahnverkehr im Norden weitgehend lahmlegen. Wie in den Tagen zuvor fallen in Hamburg und Schleswig-Holstein rund 70 Prozent des Regionalverkehrs aus, wie ein Bahnsprecher am Samstagmorgen sagte. Die S-Bahnen würden im 20-Minuten-Takt verkehren. Außerdem würde nur etwa jede dritte Verbindung im Fernverkehr bedient. Mehrere Privatbahnen seien nach wie vor nicht von den Ausfällen betroffen. Mit dem angekündigten Streikende um 18.00 Uhr solle sich die Lage gegen Abend hin allmählich entspannen, sagte der Bahnsprecher.

Bis der Fernverkehr wieder in gewohnten Bahnen verlaufe, könne es hingegen länger dauern, hieß es. "Im Nahverkehr ist es einfacher, zum normalen Verkehr zurückzukehren", sagte der Bahnsprecher.

Um 18.00 Uhr will die GDL den sechsten Ausstand im laufenden Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn vorzeitig beenden. Ursprünglich war der Streik bis Montagmorgen geplant. Das Landesarbeitsgericht Hessen hatte den Arbeitskampf zuvor in zweiter Instanz als rechtmäßig eingestuft. Mit Einschränkungen wird laut Bahn bis Sonntag gerechnet.