Hamburg (dpa/lno) - Vorhang auf für die Stars der Bühne: In der Hamburger Staatsoper wird heute der Theaterpreis Der Faust verliehen. In zehn Kategorien werden die herausragenden Künstler von Theater, Tanz und Oper ausgezeichnet. Zwei Preisträger stehen bereits fest: Den Preis für das Lebenswerk erhält die Bühnenverlegerin Maria Müller-Sommer (92), der Preis des Präsidenten geht an das Institut für Theaterwissenschaft in Leipzig. Schauspieler Ulrich Matthes moderiert die Verleihung. Künstlerisch begleitet wird der Abend durch Beiträge der Philharmoniker Hamburg sowie des Hamburg Balletts und des Internationalen Opernstudios.

