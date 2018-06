Kiel (dpa/lno) - Der angekündigte Stellenabbau bei der HSH Nordbank soll beide Standorte in Hamburg und auch in Kiel treffen. "Der Vorstand hat uns versichert, dass der Personalabbau nicht einseitig zu Ungunsten von Kiel stattfindet", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Freitag. Sie hatte sich am Donnerstagabend zu Gesprächen mit dem Vorstand des Kreditinstituts in Hamburg getroffen.

"Wie bei den bisherigen Personalmaßnahmen werden im Geiste des 2003 geschlossenen Staatsvertrages die Standorte Hamburg und Schleswig-Holstein gleich behandelt", sagte Heinold. Die geplante Streichung von rund 500 Stellen habe der Vorstand damit begründet, die gesamten Kosten an die neue Ertragsplanung anpassen zu wollen. "Dieses ist Grundvoraussetzung für ein tragfähiges Geschäftsmodell, und damit auch im Rahmen des aktuellen EU Beihilfeverfahrens von großer Bedeutung", sagte Heinold.

Das Kreditinstitut will mit drastischen Sparprogramm seine Rentabilität nachhaltig stärken. Der Vorstandsvorsitzende Constantin von Oesterreich hat angekündigt, in den nächsten drei Jahren rund ein Fünftel der Arbeitsplätze zu streichen. Das wären rund 500 von aktuell 2600 Vollzeitstellen. Über den Stellenabbau bei der Bank wollte am Nachmittag auch der Landtag debattieren.