Hamburg (dpa/lno) - Der israelische Schriftsteller Amos Oz ("Eine Geschichte von Liebe und Finsternis") wird heute in Hamburg mit dem ersten Siegfried-Lenz-Preis geehrt. Die Auszeichnung ist mit 50 000 Euro dotiert. Die Laudatio will Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) halten. Zu dem Festakt im Kaisersaal des Rathauses werden auch Lenz' Witwe Ulla und Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass erwartet.

Die Siegfried Lenz Stiftung will den Preis künftig alle zwei Jahre an internationale Autoren verleihen, "die mit ihrem erzählerischen Werk Anerkennung erlangt haben und deren schöpferisches Wirken dem Geist von Siegfried Lenz nah ist". Lenz ("Deutschstunde") war am 7. Oktober im Alter von 88 Jahren in Hamburg gestorben.

