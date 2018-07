München (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zwei Heimniederlagen in Folge gewann das Team von Trainer Serge Aubin am Sonntagabend beim EHC Red Bull München mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) und revanchierte sich bei den Bayern damit für die 3:6-Pleite zum Saisonauftakt am 12. September auf heimischem Eis.

Morten Madsen (16.), Kevin Clark (22.) und Thomas Oppenheimer (57.) erzielten vor 3716 Zuschauern im Olympia-Eisstadion die Tore für die Freezers, die ihren vierten Auswärtserfolg im laufenden Spieljahr feierten. Für den 26 Jahre alten Angreifer Clark war dies bereits der 15. Treffer im 17. Spiel.

Nach ausgeglichenem ersten Drittel, in dem beide Teams keine nachhaltigen Akzente setzten konnten, verschafften sich die Freezers mit dem zweiten Treffer innerhalb von nur sechs Minuten Sicherheit. Auch die Ausfälle der Festerling-Brüder, die verletzungsbedingt im zweiten Drittel ausschieden, schwächten die Hamburger nicht. Spätestens nach Oppenheimers Tor, als die Gastgeber Torhüter Niklas Treutle vom Eis genommen hatten, war die Partie entschieden.