Hamburg (dpa/lno) – Trotz der erneuten Niederlage in der Volleyball-Bundesliga hat Trainer Dirk Sauermann sein Team gelobt. "Wir haben uns den einen Punkt gegen den SC Potsdam hart erkämpft, und ich bin beeindruckt, mit welchem Kampfgeist die Mannschaft nach der Pause aus der Kabine gekommen ist", sagte der Coach vom VT Aurubis nach dem 2:3 (15:25,19:25, 26:24,25:22,12:15) vor rund 1200 Zuschauern in der CU-Arena am Samstagabend.

Aufgrund der zwei gewonnenen Sätze konnten die Hamburgerinnen den vierten Zähler in der laufenden Saison verbuchen. Optimistisch sieht Sauermann den kommenden Aufgaben entgegen: "Es war ein emotionaler Volleyball-Abend, und das Team hat gegen einen der Top-Clubs der Liga gezeigt, dass es die Qualität besitzt, in jedem Spiel wichtige Punkte einsammeln zu können."

