Fulda/Hamburg (dpa/lno) - Die Staatsanwaltschaft Fulda hat gegen einen falschen Polizisten Anklage erhoben, der sich unter anderem in Hamburg an Kindern und Jugendlichen vergangen haben soll. Unter dem Vorwand, er suche nach Drogen, soll er mehrere 10- bis 17-Jährige durchsucht haben. Dabei sei es zum sexuellen Missbrauch gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Mindestens 27 Mädchen und junge Frauen sollen Opfer der Masche geworden sein. Der Verdächtige sitzt bereits seit August in Untersuchungshaft. Die Übergriffe sollen neben Hamburg unter anderem auch in Fulda und Kassel stattgefunden haben.