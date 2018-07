Hamburg (dpa/lno) - Die CDU will den Betreuungsschlüssel in Hamburgs Krippen spürbar verbessern. Künftig soll eine Erzieherin rechnerisch nur noch vier Krippenkinder bis drei Jahre betreuen, kündigte der CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl, Dietrich Wersich, am Montag an. Bislang lag der Schlüssel einer Studie zufolge bei 1 zu 5,4. Die Forderung gehört zum Wahlprogramm, das an diesem Samstag auf einem Landesparteitag verabschiedet werden soll. Zu den weiteren Punkten zählen mehr Geld für Hafen und Wissenschaft, bessere Verkehrsmittel statt "unsinniger Busbeschleunigung", mehr Sicherheit und ein klares Ja zu Olympia in der Hansestadt. Unterm Strich habe sich mit der SPD vieles verschlechtert, sagte Wersich.