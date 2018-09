Hamburg (dpa/lno) - Die Bundesregierung fördert das in Hamburg ansässige Bundesjugendballett bis 2018 mit insgesamt 2,8 Millionen Euro. Wie das Jugendballett am Montag mitteilte, ist nach dem Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestags am Donnerstag die Finanzierung für die kommenden vier Jahre gesichert. Das Bundesjugendballett wechselt alle zwei Jahre in seiner Besetzung und besteht aus jeweils acht Profitänzern des Hamburger Ballettzentrums. Das Ensemble tritt mit seinem eigenen Repertoire an ungewohnten Orten auf, etwa in Altenheimen, Schulen, Gefängnissen und bei Festivals.

Bundesjugendballett