Hamburg (dpa) - Der Aufsichtsrat der HSV Fußball AG hat den Vertrag mit Marketingvorstand Joachim Hilke bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist aus der Hansestadt am Dienstag bekannt. Das 47 Jahre alte Vorstandsmitglied hatte sein Amt beim Hamburger SV im Frühjahr 2011 angetreten.

"Wir sehen in Joachim Hilke einen anerkannten und gut vernetzten Fachmann, der in der Vermarktung auch in Zukunft wichtige Impulse für den HSV setzen soll", sagte Aufsichtsratschef Karl Gernandt in der HSV-Mitteilung. Sein Gremium ist "davon überzeugt, mit der langfristigen Verlängerung dieses Vertrages einen wichtigen Schritt zur konsequenten Weiterentwicklung des HSV gemacht zu haben."

Gernandt geht davon aus, dass die "Organisation und Führung der neu gegründeten Fußball AG nunmehr auf langfristig angelegten Erfolg im sportlichen sowie wirtschaftlichen Bereich gut ausgerichtet ist", hieß es in der Vereins-Mitteilung weiter.

