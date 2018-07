Hamburg (dpa) - Die ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" geht in eine neue Staffel - auf die Hauptfigur Dirk Matthies müssen Fans aber in der Hälfte der Episoden verzichten. Darsteller Jan Fedder fiel aus gesundheitlichen Gründen für die letzten 8 der 16 Folgen aus, die von Montag (24. November) an ausgestrahlt werden. In der Serie werde Matthies' Fehlen mit einer Reise erklärt, teilte "Das Erste" am Donnerstag mit.

Fedder hat sich nach einer bakteriellen Entzündung am Bein mit folgender Operation bis Jahresende von den Dreharbeiten zurückgezogen. "Mein Arzt meint, ich soll mich gründlich erholen", sagte er Anfang November. 2015 will der 59-Jährige zurückkehren. 2012 hatte Fedder bereits wegen einer Krebstherapie pausieren müssen.

Zum Start der 28. Staffel zeigt die ARD eine Doppelepisode: In "Der gute Bulle" findet die Polizei nach einem anonymen Hinweis am Hafen die Leiche eines Mädchens. Zunächst wird der Tippgeber verdächtigt, doch Matthies hält ihn für unschuldig. Im zweiten Teil (1. Dezember) versucht der Kultermittler, seine Sicht in den eigenen Reihen durchzusetzen.

