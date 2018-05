Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Hamm sind in der Nacht zum Donnerstag fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 19 Jahre alter Autofahrer eine rote Ampel an einer Kreuzung und prallte mit seinem Wagen gegen ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Dessen 42-jähriger Fahrer und ein 22 Jahre alter Beifahrer im Auto des Unfallverursachers wurden schwer verletzt. Der 19-Jährige und zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Die Straße blieb bis zum Donnerstagmorgen gesperrt.