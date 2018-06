Hamburg (dpa/lno) - Unbekannte haben eine ältere Frau am Freitag in ihrer Wohnung in Hamburg-Nienstedten überfallen, gefesselt und beraubt. Ob die Frau verletzt wurde, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Ermittler gehen von zwei Tätern aus, die die Wohnung des Opfers durchsuchten und mit dem Diebesgut flohen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.