Hamburg (dpa/lno) - Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV empfängt am Sonntag im 101. Bundesliga-Nordderby den großen Rivalen Werder Bremen. Es ist das erste Duell der beiden Vereine, vor dem beide auf einem Abstiegsplatz stehen. Der HSV ist Tabellen-17., Werder belegt Rang 16. HSV-Trainer Josef Zinnbauer hofft, dass die Fans in der ausverkauften Imtech Arena das Team wieder "nach vorne peitschen" - ähnlich wie beim kampfbetonten 1:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen Anfang November. Zinnbauer muss auf Nationalspieler Marcell Jansen verzichten, der Adduktorenprobleme hat. Werder beklagt den Ausfall seines Top-Torjägers: Franco Di Santo zog sich am Mittwoch im Training eine Außenbandverletzung im rechten Knie zu.