Hamburg (dpa/lno) – Trainer Dirk Sauermann von Volleyball-Bundesligist VT Aurubis ist trotz des verpassten Sieges am Samstag zufrieden mit seinem Team. Nach dem 2:3 (25:21, 20:25, 25:22, 20:25, 13:15) bei Rote Raben Vilsbiburg stellte Sauermann fest: "Wir wollten von Anfang an zeigen, dass es unser Gegner nicht so leicht haben würde wie vielleicht gedacht. Dies ist uns über die gesamte Spielzeit gut gelungen." Da die Hamburgerinnen zudem zwei Sätze für sich entscheiden konnten, haben sie damit einen weiteren Punkt verbucht.

Sauermann freute sich vor allem über die Entwicklung der neu formierten Mannschaft in den vergangenen Wochen: "Heute war gut zu sehen, dass die Zahnräder in unserem Spiel immer besser ineinandergreifen. Wir haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und auch kritische Phasen gut gemeistert." Nächster Gegner ist am 29. November in der heimischen CU-Arena der USC Münster.

