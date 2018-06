Hamburg (dpa/lno) - Ein 54 Jahre alter Mann ist in Hamburg-St. Georg ausgeraubt und mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wurde das Opfer in der Nacht zu Montag nahe des Hauptbahnhofs von zwei Männern nach einem Feuerzeug gefragt. Als der Mann eines überreichen wollte, griff einer der Täter nach dem Portemonnaie des Opfers. Bei der folgenden Rangelei verletzten die Täter den 54-Jährigen mit einem Messer an Schulter, Oberarm und Bein, bevor sie mit dem Handy des Mannes flüchteten. Eine Sofortfahndung mit neun Streifenwagen blieb erfolglos. Der 54-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Pressemitteilung