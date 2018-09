Hamburg (dpa/lno) - Wegen Totschlags und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hat das Hamburger Landgericht am Montag einen 44-Jährigen zu einer Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten verurteilt. Das Gericht sah es laut einer Sprecherin als erwiesen an, dass der Mann seine 28 Jahre alte Ehefrau im März mit rund 60 Messerstichen tötete - vor den Augen der drei gemeinsamen Kinder. Als die alarmierte Polizei eintraf, ging er mit dem Messer auch auf einen Beamten los. Zwei Polizisten stoppten ihn mit vier Schüssen in den Unterkörper. Die Frau starb im Krankenhaus. Strafmildernd wertete das Gericht das Geständnis und eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten.