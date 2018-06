Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs SPD-Senat hat weitere Schritte zum Ausbau des U-Bahnnetzes der Hansestadt unternommen. Die Landesregierung unter Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) beschloss am Dienstag weitere Machbarkeitsstudien, wie Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) am Dienstag sagte. Im Kern gehe es dabei um die Verlängerung der bestehenden U4 zum Horner Geest im Osten beziehungsweise zum Kleinen Grasbrook im Süden. Außerdem betreffe der Beschluss den geplanten Neubau der U-Bahnlinie 5 zwischen Bramfeld und Steilshoop. Die Kosten für die Studien bezifferte der Senator inklusive der Entwurfsplanung für die zusätzliche U-Bahnhaltestelle Oldenfelde an der Linie U1 auf rund 2,4 Millionen Euro. Die Kosten für die Vorhaben an sich sollen danach ermittelt werden.