Hamburg (dpa) - Im Internet boomt nach Angaben von Tierschützern das Geschäft mit bedrohten Tierarten. Bei einer Untersuchung Anfang 2014 auf 280 Internet-Plattformen in 16 Ländern entdeckte der Internationale Tierschutz-Fonds (IFAW) nach eigenen Angaben 33 006 bedrohte Wildtiere, Wildtierteile oder -produkte.

Der Online-Handel erhöhe die Bedrohung ohnehin gefährdeter Arten und ermögliche es kriminellen Händlern, "unauffällig und anonym ihrem blutigen Geschäft nachzugehen", berichtete Robert Kless, Kampagnenleiter für Wildtierhandel beim IFAW-Deutschland heute in Hamburg. Bei einer Recherche 2008 waren lediglich 7000 Angebote auf 183 Plattformen in elf Ländern gefunden worden.

In Deutschland zählten die Tierschützer dieses Mal auf 13 Internet-Portalen 1666 Anzeigen, in denen 4837 geschützte Tiere oder Tierprodukte angeboten wurden. Ihr Wert: rund 497 000 Euro. Am häufigsten sollten lebende Reptilien - zum Beispiel geschützte Schildkröten (70 Prozent) - sowie exotische Vögel (8 Prozent) verkauft werden. Bei einem Großteil der Anzeigen fehlten nach IFAW-Angaben die erforderlichen artenschutzrechtlichen Genehmigungen.

