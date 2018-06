Hamburg (dpa/lno) - Ein Mann ist am Montagabend in Hamburg unter eine U-Bahn geraten und schwer verletzt worden. Er musste von Feuerwehrleuten befreit werden, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen. Der Fahrer der U-Bahn wurde durch die Notfallseelsorge vor Ort betreut. Warum der Mann unter die U-Bahn geraten war, war vorerst unklar.