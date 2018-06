Hamburg (dpa) - Sechs Grafiken von Literaturnobelpreisträger Günter Grass sind in Hamburg bei einer Benefiz-Gala zugunsten verfolgter Autoren versteigert worden. Der Erlös betrug am Mittwochabend insgesamt 6260 Euro. Ex-"Tagesthemen"-Moderator Ulrich Wickert (71) ließ als launiger Auktionator in der Freien Akademie der Künste den Hammer für die vier Radierungen und zwei Lithographien fallen. Grass (87/ "Die Blechtrommel") hatte die Werke kostenlos zur Verfügung gestellt. Teuerstes Bild war die Grafik "Worüber ich schreibe", eine Butt-Darstellung, für 2700 Euro. Die Auktion war Höhepunkt der Feier der deutschen Autorenvereinigung PEN zu ihrem 90-jährigen Bestehen.

Presemtteilung des PEN zur Benefiz-Gala

PEN-Pressemitteilung vom 13. März 2014 über verfolgte Autoren