Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Zeit-Stiftung unterstützt das Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit, das am Institut für Historische Musikwissenschaft der Universität Hamburg entsteht. "Wir haben bereits 4900 Namen erfasst, weitere 700 werden noch überprüft", sagte Prof. Claudia Maurer Zenck am Mittwoch in Hamburg. In zweieinhalb Jahren soll die auf zehn Jahre angelegte Langzeit-Edition fertiggestellt sein. Sie enthält Biografien, Fotos und Werke von Komponisten, Dirigenten, Musikern und Sängern, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Unter ihnen auch die 89-jährige Esther Bejarano, die im Mädchenorchester von Auschwitz spielte und so dem Holocaust entkam.

