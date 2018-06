Hamburg (dpa/lno) - Im dichten Nebel ist am Dienstagabend im Hamburger Hafen ein Seeschiff gegen die Uferbefestigung geprallt. Der Rumpf der "Hanoi" wurde bei der Einfahrt in der Rethe am Neuhöfer Kanal von beiden Seiten eingedrückt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zudem entstand an der Steuerbordseite ein Riss, durch den Wasser in das Schiff eindrang. Die Schotten hielten jedoch und das eingedrungene Wasser konnte wieder abgepumpt werden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei lief kein Öl oder Kraftstoff aus dem unter der Flagge Gibraltars fahrenden Schiff aus. Die Wasserpolizei sucht nach der genauen Ursache für die Kollision.

Polizeimitteilung