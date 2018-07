Hamburg (dpa/lno) - Beim Festival "Lux aeterna" in Hamburg steht vom 3. Februar bis zum 2. März 2015 wieder im weitesten Sinne spirituelle Musik im Mittelpunkt. "Musik hat die unerklärliche Macht, uns an das Wesentliche und an die Essenz unseres Seins zu erinnern und die Seele mehr zu berühren als jede Sprache", sagte Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant der Laeiszhalle und der Elbphilharmonie, am Donnerstag in Hamburg bei der Vorstellung des Programms. Hamburger Ensembles wie das NDR Sinfonieorchester unter Thomas Hengelbrock, die Philharmoniker Hamburg unter Simone Young oder das Ensemble Resonanz gestalten das Programm ebenso wie Musiker aus aller Welt - darunter der spanische Gambist Jordi Savall, der französische Pianist Pierre-Laurent Aimard oder der Londoner Choreograf Akram Khan.

Festival