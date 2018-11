Hamburg (dpa/lno) - Torhüter Jaroslav Drobny hat am Freitag das Training beim Hamburger SV wegen Hüftproblemen abgebrochen. Sein Einsatz in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg entscheidet sich erst am Spieltag, teilte der HSV mit. Neben Drobny nimmt Trainer Josef Zinnbauer für die Torhüter-Position den 19-jährigen Alexander Brunst sowie den 20-jährigen Kevin Otremba mit nach Augsburg. René Adler, erster Stellvertreter Drobnys, fällt wegen einer Rückenverletzung aus. Brunst hat in dieser Saison 14 Partien für den HSV II in der Regionalliga bestritten. Otremba kam bislang zu vier Einsätzen in der vierten Liga.

