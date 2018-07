Hamburg (dpa/lno) - St.-Pauli-Trainer Thomas Meggle verspricht für das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern eine ausnahmslos engagierte Mannschaft. "Wir wollen rennen, marschieren und den Bock umstoßen. Wir gehen mit der Überzeugung in das Spiel, drei Punkte zu holen." In der Trainingswoche lag der Fokus auf Kompaktheit und Zweikampfverhalten.

Außer den Langzeitverletzten Marc Rzatkowski, Jan-Philipp Kalla, Christopher Nöthe und Markus Thorandt steht Meggle die gesamte Mannschaft zur Verfügung. Lasse Sobiech und Philipp Ziereis mussten im Training allerdings pausieren. Die Spekulationen über einen Torwartwechsel wollte Meggle nicht kommentieren: "So etwas besprechen wir intern. Das sage ich immer, ohne dass sich daraus etwas interpretieren lässt." Die erste Alternative für Stammtorhüter Philipp Tschauner wäre Robin Himmelmann.

Das Spiel ist mit 23 500 Zuschauern ausverkauft. Meggle rechnet damit, dass die Fans trotz der Pfiffe beim letzten verlorenen Heimspiel gegen Heidenheim hinter der Mannschaft stehen werden: "Dass die Fans unzufrieden sind, ist bei den Ergebnissen völlig verständlich. Aber die Zuschauer wollen uns unterstützen. Wenn ich auf den Straßen unterwegs bin, bekomme ich überall Zuspruch." Die Hamburger stehen auf Platz 17. "Unser Ziel ist, dass St. Pauli auch in der kommenden Saison in der 2. Liga spielen wird", sagte Meggle.

