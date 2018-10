Hamburg (dpa/lno) - Nach mehreren bewaffneten Überfällen auf Supermärkte in Hamburg in den vergangenen Monaten fahndet die Polizei nun nach einer Jugendgruppe. Die maskierten Täter sollen seit Juli vier Supermärkte in Hamburg überfallen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei waren sie immer mit Pistole, Messer oder Schlagstock bewaffnet. Bei zwei Überfällen sollen die Täter auch in die Luft geschossen haben. Sie verübten ihre Überfälle nach Angaben der Polizei immer kurz vor Ladenschluss, erbeuteten aber nur geringe Mengen Bargeld.

